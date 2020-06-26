В январе-мае Иран снизил импорт турецких ковров

Бизнес 26 июня 2020 14:05 (UTC+04:00)
В январе-мае Иран снизил импорт турецких ковров

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт ковров из Турции в Иран сократился на 42,81 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 1,026 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В мае 2020 года экспорт ковров из Турции в Иран сократился на 99,68 процента по сравнению с показателем мая 2019 года и составил 9 тысяч долларов.

Отметим, что в январе-мае 2020 года экспорт ковров из Турции на мировые рынки сократился на 18,3 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 851,602 миллиона долларов.

Экспорт ковров из Турции составляет 1,4 процента из общего экспорта товаров страны за январь-май текущего года.

В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки ковры на сумму 117,391 миллиона долларов, что на 50,2 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт ковров из Турции в мае 2020 года составил 1,2 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала ковры на сумму 2,343 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu

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