Туркменистан и Корея расширяют сотрудничество и инвестиции
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Распространено видео получения взятки задержанным начальником отдела Таможенного комитета Азербайджана (ВИДЕО)
Генпрокуратура: Начальник отдела Государственного таможенного комитета арестован за получение взятки (версия 2)
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Президент Ильхам Алиев: Антинациональный совет, называющий себя оппозицией, рад тому, что цены на нефть упали до 14 долларов
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Президент Ильхам Алиев: Оказывается, сам премьер-министр Армении и его семья занимаются контрабандой