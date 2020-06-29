Чехия и Азербайджан проведут экономические консультации – министерство

БАКУ/Trend/ - Чешская Республика и Азербайджан намерены провести экономические консультации, сказала Trend заместитель министра промышленности и торговли Чехии по делам ЕС и международной торговли Мартина Тауберова.

"Пандемия COVID-19 повлияла на экономические отношения во всем мире и чешско-азербайджанские экономические отношения не были исключением во втором квартале 2020 года. К сожалению, после многообещающего начала года, когда взаимный товарооборот увеличился на четыре процента (январь - март 2020 года), статистика первого месяца пандемии показывает снижение двустороннего оборота на 15 процентов. Однако необходимо подчеркнуть, что эти цифры являются предварительными, и окончательные статистические данные о влиянии закрытия границ будут доступны только в течение следующих месяцев", - сказала Тауберова.

Она сказала, что из COVID-19 извлечен большой урок, особенно в контактах с партнерами.

"Мы начали контактировать с ними через онлайн-платформы. За последние три месяца было проведено несколько экономических консультаций. Этот инструмент помогает нам поддерживать связь и решать текущие проблемы, даже если у нас нет возможности проводить личные встречи. Что касается Азербайджана, то мы согласовываем подходящую дату для наших экономических консультаций, и надеемся, что в ближайшие недели определимся", - добавила замминистра.

Она напомнила, что всеобъемлющей основой чешско-азербайджанских отношений является Декларация о стратегическом партнерстве между странами с 2015 года.

"Этот важный документ был подписан на уровне президентов, и обе администрации президентов следят за его реализацией на правительственном уровне. Важную роль в развитии наших отношений играет Совместная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Чехии и Азербайджана. Основной функцией комиссии является координация и развитие взаимных, не только экономических, отношений. Четвертая сессия была проведена в Баку в январе 2017 года. Дата следующей пятой сессии, которая должна состояться в Праге, обсуждается в рабочем порядке. Мы надеемся, что окончательная дата будет объявлена ​​как можно скорее после того, как ситуация с пандемией нормализуется", - сказала Тауберова.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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