Чехия и Азербайджан проведут экономические консультации – министерство

Бизнес 29 июня 2020 08:47 (UTC+04:00)
Чехия и Азербайджан проведут экономические консультации – министерство

БАКУ/Trend/ - Чешская Республика и Азербайджан намерены провести экономические консультации, сказала Trend заместитель министра промышленности и торговли Чехии по делам ЕС и международной торговли Мартина Тауберова.

"Пандемия COVID-19 повлияла на экономические отношения во всем мире и чешско-азербайджанские экономические отношения не были исключением во втором квартале 2020 года. К сожалению, после многообещающего начала года, когда взаимный товарооборот увеличился на четыре процента (январь - март 2020 года), статистика первого месяца пандемии показывает снижение двустороннего оборота на 15 процентов. Однако необходимо подчеркнуть, что эти цифры являются предварительными, и окончательные статистические данные о влиянии закрытия границ будут доступны только в течение следующих месяцев", - сказала Тауберова.

Она сказала, что из COVID-19 извлечен большой урок, особенно в контактах с партнерами.

"Мы начали контактировать с ними через онлайн-платформы. За последние три месяца было проведено несколько экономических консультаций. Этот инструмент помогает нам поддерживать связь и решать текущие проблемы, даже если у нас нет возможности проводить личные встречи. Что касается Азербайджана, то мы согласовываем подходящую дату для наших экономических консультаций, и надеемся, что в ближайшие недели определимся", - добавила замминистра.

Она напомнила, что всеобъемлющей основой чешско-азербайджанских отношений является Декларация о стратегическом партнерстве между странами с 2015 года.

"Этот важный документ был подписан на уровне президентов, и обе администрации президентов следят за его реализацией на правительственном уровне. Важную роль в развитии наших отношений играет Совместная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Чехии и Азербайджана. Основной функцией комиссии является координация и развитие взаимных, не только экономических, отношений. Четвертая сессия была проведена в Баку в январе 2017 года. Дата следующей пятой сессии, которая должна состояться в Праге, обсуждается в рабочем порядке. Мы надеемся, что окончательная дата будет объявлена ​​как можно скорее после того, как ситуация с пандемией нормализуется", - сказала Тауберова.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране от коронавируса скончались еще 144 человека
В Иране от коронавируса скончались еще 144 человека
В Иране введут обязательное ношение масок
В Иране введут обязательное ношение масок
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 220 тыс человек
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 220 тыс человек
Loading Bars
Лента новостей
Власти Японии выступили за сохранение структуры Группы семи Другие страны 08:51
Чехия и Азербайджан проведут экономические консультации – министерство Бизнес 08:47
Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав более 45% голосов Европа 08:40
В Кыргызстане за сутки выявлено еще 269 новых случаев COVID-19 Кыргызстан 08:19
Бывший тренер "Барселоны" Вальверде может возглавить "Валенсию" Спорт 08:13
Nissan закончил 2019 финансовый год с дефицитом в размере почти $6,3 млрд В мире 07:53
Постпред Ирана: Иран является флагманом борьбы с наркотиками в мире Иран 07:35
Иностранцам еще на месяц продлили срок легального пребывания в Грузии Грузия 06:34
На юго-западе Китая 12 человек погибли из-за мощных ливней Другие страны 06:18
Избирком Польши надеется представить окончательные итоги первого тура выборов 30 июня Европа 06:00
В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде Другие страны 05:30
Премьер-министр Франции одержал победу на выборах мэра Гавра Европа 05:08
Законодатели штата Миссисипи одобрили законопроект об изменении флага штата США 04:34
Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тыс. В мире 03:29
В Бразилии за сутки зарегистрировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса Другие страны 03:01
Ирландия снимает значительную часть связанных с коронавирусом ограничений Другие страны 02:31
В Москве умерли еще 23 пациента с коронавирусом Россия 01:12
Авиарегулятор США разрешил 29 июня начать летные испытания Boeing 737 MAX В мире 00:49
"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в полуфинале Кубка Англии по футболу Спорт 00:35
Экзитпол: Дуда и Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов в Польше Европа 00:00
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 170 тысяч Турция 28 июня 23:32
Еще пять казахстанцев умерли от коронавируса Казахстан 28 июня 23:29
ВОЗ: более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 28 июня 23:21
В Турции вспыхнул пожар на крахмальном заводе Турция 28 июня 23:13
За сутки в ВС РФ выздоровели 92 военнослужащих, заразившихся коронавирусом Россия 28 июня 22:45
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 Турция 28 июня 22:27
Советник премьера Великобритании по нацбезопасности ушел в отставку Европа 28 июня 22:04
Raiffeisen Bank International играет связующую роль между азербайджанскими фининститутами и мировой экономикой Финансы 28 июня 22:00
"Милан" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии Спорт 28 июня 21:41
Starbucks присоединилась к бойкоту соцсетей путем отказа от размещения рекламы США 28 июня 21:28
Более 40 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции Турция 28 июня 21:19
В Пакистане число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч Другие страны 28 июня 21:08
Властям Турции сдались еще три террориста РПК Турция 28 июня 20:52
Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8 США 28 июня 20:48
Pepsi присоединяется к бойкоту Facebook В мире 28 июня 20:45
Новый склад будет построен в иранском порту Астара Экономика 28 июня 20:38
Bloomberg: Германия готовит санкции против США Европа 28 июня 20:31
"Штутгарт" вернулся в высший дивизион чемпионата Германии по футболу Спорт 28 июня 20:17
Президент Казахстана обнародует новые меры противодействия коронавирусной инфекции Казахстан 28 июня 20:04
Marvel обвинили в расизме В мире 28 июня 19:52
Злоумышленники застрелили четверых человек на вечеринке в Бразилии Другие страны 28 июня 19:36
Сокращается трудовая миграция из Турции в Узбекистан Бизнес 28 июня 19:36
СМИ: Гудни Йоханнессон переизбран президентом Исландии, набрав 92,2% голосов Европа 28 июня 19:22
Ниямеддин Ордуханлы: Деятельность Али Керимли и т.н. "Нацсовета" служит интересам армян Политика 28 июня 19:16
Глава пресс-службы БТА и члены его семьи заразились коронавирусом Общество 28 июня 19:16
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 28.06.2020 Политика 28 июня 19:00
Внесены изменения в систему разрешений - ряд разрешений были аннулированы Общество 28 июня 18:58
Фикрет Садыхов: Поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева 130 государствами мира вновь подтвердила его высокий авторитет в системе международных отношений Политика 28 июня 18:53
Грузия вошла в список стран, граждане которых смогут въехать в ЕС с 1 июля Грузия 28 июня 18:30
Трамп заявил, что попытки протестующих в США снести памятники полностью прекратились США 28 июня 18:20
В Кыргызстане за сутки выявлено еще 235 новых случаев COVID-19 Кыргызстан 28 июня 18:05
Полиция Гонконга сообщила о задержании 53 протестующих Другие страны 28 июня 17:59
В Азербайджане выявлено 534 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 307, скончались 5 человек - Оперативный штаб Общество 28 июня 17:49
На востоке Турции нейтрализованы 3 террориста Турция 28 июня 17:45
В США во время протеста из-за убийства полицией чернокожего медика погиб человек США 28 июня 17:31
Концерт Global Citizen собрал почти $7 млрд на борьбу с COVID-19 В мире 28 июня 17:07
Кенуль Нуруллаева: Мир поддержал инициативу Президента Ильхама Алиева направленную на спасение человечества Политика 28 июня 16:56
Очередное заявление ВОЗ касательно дексаметазона Общество 28 июня 16:53
ВОЗ: Мобильная сеть 5G не распространяет коронавирус Общество 28 июня 16:49
Фактическая погода: Местами прошли дожди Общество 28 июня 16:46
Агентство пищевой безопасности выявило грубые нарушения еще в 84 объектах Баку и регионов (ФОТО) Общество 28 июня 16:44
Трамп назвал "вбросом" публикацию NYT о России и Афганистане США 28 июня 16:31
Китайская CNBG заявила об успешном тестировании на людях второй вакцины от COVID-19 Другие страны 28 июня 16:25
Парламент Китая начал рассмотрение законопроекта о нацбезопасности в Гонконге Другие страны 28 июня 16:15
В Сингапуре с 1 июля открываются основные туристические достопримечательности Другие страны 28 июня 15:54
Грузинские силы спецназначения провели совместные учения с американскими партнерами Грузия 28 июня 15:09
Путин рассказал, что регулярно сдает тесты на коронавирус Россия 28 июня 15:06
Калын: Турция окажет Ираку гумпомощь в виде медицинских средств Турция 28 июня 14:58
Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного военного на севере Ирака Турция 28 июня 14:50
Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом с минимальными потерями Россия 28 июня 14:43
В китайской провинции Хэбэй на изоляцию посадили полмиллиона человек Другие страны 28 июня 14:30
В США заявили, что торговое соглашение с Британией не охватит все сектора США 28 июня 14:19
Прием в новосозданные лицеи планируется провести в августе Общество 28 июня 13:58
В Иране от коронавируса скончались еще 144 человека Общество 28 июня 13:53
Завтра в Азербайджана преимущественно без осадков Общество 28 июня 13:53
Граждане Азербайджана и Турции смогут использовать свои водительские права на территории двух стран Общество 28 июня 13:52
США незначительно сократили импорт товаров оборонной промышленности из Турции Турция 28 июня 13:41
Три футболиста «Ливерпуля» попали в сборную тура АПЛ Спорт 28 июня 13:32
Ряд полевых командиров "Талибана" уничтожены при атаке афганских ВВС на севере страны Другие страны 28 июня 13:17
Гарвардский университет: Глобальный вакуум лидерства во время пандемии коронавируса Другие страны 28 июня 13:09
Путин считает, что инфляция в дальнейшем составит 4% Россия 28 июня 12:47
Иран снял запрет на экспорт томатной пасты Экономика 28 июня 12:42
На İcaze.e-gov.az аннулирована часть разрешений Общество 28 июня 12:40
В Иране введут обязательное ношение масок Общество 28 июня 12:30
Руфиз Гонагов: Проведение специальной сессии Генассамблеи ООН против COVID-19 является одним из показателей лидерства и видения главы Азербайджана в глобальном масштабе Политика 28 июня 12:17
Принятие к исполнению предложения Президента Азербайджана в ООН напрямую связано с сильной позицией и значимостью нашей страны в мировом сообществе Политика 28 июня 11:58
В России число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 6 791 Россия 28 июня 11:52
В центре Афин неизвестные разбили витрины и повредили банкоматы Европа 28 июня 11:47
В Грузии зарегистрировано три новых случая коронавируса, четыре пациента выздоровели Грузия 28 июня 11:37
В Армении за сутки зарегистрировано 736 новых случаев заражения коронавирусом Армения 28 июня 11:21
В Москве вылечились еще 1 052 пациента после коронавируса Россия 28 июня 11:12
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 19 млн Россия 28 июня 10:39
В Узбекистане за сутки выявлены 225 случаев COVID-19 Узбекистан 28 июня 10:21
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока» Энергетика 28 июня 10:13
Летные испытания Boeing 737 MAX в рамках сертификации начнутся 29 июня США 28 июня 10:07
Япония высказалась против участия Южной Кореи в саммите G7 Другие страны 28 июня 09:59
Минобороны Турции сообщило об уничтожении еще 9 террористов РПК на север Ирака Турция 28 июня 09:51
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июня В мире 28 июня 09:43
Георгий Гахария: Соглашение об ассоциации является основой для нашей страны, на которой строится европейское будущее Грузии Грузия 28 июня 09:37
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 28 июня 09:26
Все новости