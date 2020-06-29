В Марыйском регионе Туркменистана построена новая теплица

Бизнес 29 июня 2020 14:28 (UTC+04:00)
В Марыйском регионе Туркменистана построена новая теплица
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