В Азербайджане запущена новейшая платформа электронной коммерции

БАКУ /Trend/ - Компания Zeroline подготовила новейшую платформу электронной коммерции для интернет-магазинов.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение компании, работа по созданию платформы велась усердно в течение несольких месяцев.

В Zeroline отметили, что независимо от того, являетесь ли вы полноценным интернет-магазином с сотнями или тысячами товаров или просто хотите продать несколько товаров через свой веб-сайт, платформа обладает гибкостью и доступностью для удовлетворения всех потребностей.

"Размещение веб-сайта и управление им на надежной платформе имеют решающее значение для успеха. С нашей командой экспертов, управляющих серверной инфраструктурой и поддерживающей всю систему безопасности, предпринимателям не нужно будет беспокоиться о том, что их сайт может выйти из строя.

Благодаря аутсорсингу всей этой работы у предпринимателей появляется возможность с наибольшей легкостью осуществлять повседневное управление сайтом, а также время на то, чтобы сосредоточиться на более важных вещах, таких как дальнейшее развитие бизнеса", - сказал директор по корпоративному развитию компании Санан Гусейнов.



Пользуясь платформой предприниматель получает следующие уникальные возможности:

Безопасность - ваш бизнес будет абсолютно надежно защищен и будет соответствовать последним требованиям безопасности;

Удобство для мобильных устройств - сайт электронной коммерции клиента, cозданный с адаптивным дизайном, будет отлично смотреться на всех устройствах.

Круглосуточная поддержка - специалисты Zeroline всегда готовы помочь клиентам позаботиться об их сайте и ответить на любые ваши вопросы 24 часа в сутки 5 дней в неделю через чат, телефон и электронную почту.

Полный контроль - возможность контролировать все продажи и заказы.

Онлайн платежи - клиенты смогут оплачивать товары или услуги посредством банковских карт.

Что если мне нужно больше, чем просто магазин?

Zeroline подчеркивают, что на новейшей eCommerce платформе предприниматели будут неограничены в своих возможностях. При необходимости, специалисты компании могут расширить функционал сайта, в зависимости от нужд.

Сколько это стоит?

"Цены варьируются в зависимости от объема ассортимента и функционала сайта, который потребуется. Предприниматели в любое время суток могут связаться с нашими экспертами и узнать подробности. Связаться с нашей командой можно по телефону +994(50)777-76-07 или посредством сайта zeroline.az", - отметил Гусейнов.