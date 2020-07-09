На портале Azexport сократились продажи

Бизнес 9 июля 2020 09:34 (UTC+04:00)
На портале Azexport сократились продажи

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года азербайджанский портал Azexport реализовал экспортные заказы на cумму 273,9 миллиона долларов, что в 2,1 раза меньше аналогичного показателя 2019 года, следует из "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Trend во вторник.

Согласно этим данным, в мае 2020 года были реализованы экспортные заказы на сумму 64,7 миллиона долларов.

За 41 месяц своей деятельности портал Azexport выполнил заказы на поставку ненефтяной продукции из Азербайджана на сумму 1,858 миллиарда долларов в 141 страну мира.

В мае 2020 года Топ-10 экспортируемых товаров портала Azexport составили: помидоры, фундук, морковь, табак, яйца, мука, картофель, свекла, лук и чеснок.

Отметим, что ресурс Azexport (www.azexport.az) создан по распоряжению главы государства "О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года. Основными товарами экспорта в этот период являются табак, куриное мясо и яйца, фундук, хлопковое масло, вино, гранаты, лук, косметические средства, медицинская марля, мебель, краска, кондитерские изделия, молоко с фруктовыми добавками, минеральная вода и чеснок.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского происхождения, он является эффективной платформой для их реализации на внешнем и внутреннем рынке.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: Fidan_Babaeva

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