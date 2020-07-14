ВВС США заказали у Boeing первую партию истребителей F-15EX

Военно-воздушные силы (ВВС) США предоставили аэрокосмической корпорации Boeing контракт объемом почти $1,2 млрд на поставку первой партии многоцелевых истребителей F-15EX. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте корпорации.

"ВВС США предоставили Boeing контракт объемом около $1,2 млрд на создание первых восьми современных истребителей F-15EX с целью помочь силам удовлетворить свои потребности и добавить мощь их воздушному флоту истребителей", - информировала корпорация. По ее данным, поставка первых двух F-15EX, которые собираются на заводе в Сент-Луисе (штат Миссури), запланирована "на следующий год".

Как уточняется, объем всего контракта на данные истребители составит около $23 млрд. Данный контракт пока не ограничен по времени и по конечному количеству F-15EX. Boeing исходит из планов поставить в целом до 144 таких самолетов.

Первый истребитель F-15 Eagle ВВС США получили для борьбы за превосходство в воздухе в 1974 году. В 1989 году появился двухместный вариант F-15E Strike Eagle, способный применять авиационные средства поражения (АСП) класса "воздух - поверхность". Увеличение экипажа самолета до двух человек было связано с необходимостью наличия оператора, обеспечивающего управление АСП.

ВВС имеют парк различных вариантов истребителей F-15 в количестве 453 единиц, причем финальная машина была заказана в 2001 году. С этого времени истребители F-15 производились в США для различных зарубежных заказчиков, включая Израиль, Саудовскую Аравию и Японию.