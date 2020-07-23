Мировой выпуск стали в июне упал на 7%
Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июне 2020 года сократилось на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 148,3 млн тонн, сообщила организация, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По сравнению с маем выпуск стали сократился на 0,3 процента.
В январе-июне 2020 года производство металла упало на 6 процентов, до 873,1 млн тонн.
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