Экспорт азербайджанской продукции в Молдову многократно увеличился

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Молдову увеличился в 13 раз относительно аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данным Госкомстата, экспорт азербайджанской продукции в Молдову за первые шесть месяцев текущего года составил 3,3 миллиона долларов США, в то время как в первом полугодии прошлого года - 0,253 миллиона долларов США. Долевое участие Молдовы в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 0,00 до 0,04 процентов совокупного объема.

Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Молдовой составили 5,243 миллиона долларов США, что выше в 2,3 раза, чем в аналогичный период прошлого года.

Импорт продукции из Молдовы в Азербайджан уменьшился на 0,7 процента, составив 1,933 миллиона долларов США. Долевое участие Молдовы в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,03 до 0,04 процента совокупного объема.

Сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период было положительным и составило 1,377 миллиона долларов.

В январе — июне 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 12,67 миллиарда долларов США, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении уменьшилось на 10 процентов и осталось отрицательным, составив 2,69 миллиарда долларов США.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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