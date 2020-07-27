МВФ: Казахстан обладает рядом возможностей справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19 (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью Trend с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Казахстане Николасом Бланхером.

БАКУ /Trend/ - Казахстан имеет больше возможностей справиться с последствиями кризиса, связанного с COVID-19, сказал Trend глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Казахстане Николас Бланхер.

Говоря о различиях кризиса, связанного с COVID-19, и предыдущих глобальных кризисов, Бланхер отметил, что в них есть отличия, поскольку текущий кризис вначале проявился в общественном здравоохранении и только потом затронул экономику.

«На глобальном уровне его экономическое и социальное воздействие будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно пандемия будет взята под контроль. Меры по сдерживанию, введенные многими странами, предусматривают ограничения на передвижение людей и соблюдение социальной дистанции, что приводит как к перебоям в снабжении, так и к падению спроса. Что касается экономики Казахстана, то падение цен на нефть в начале этого года стало дополнительным шоком для экономики страны», - сказал Бланхер.

Он отметил, что после предыдущей рецессии 2015 года, в Казахстане был проведен ряд реформ.

Например, по его словам, на фискальном уровне были улучшены правила использования ресурсов Национального фонда Казахстана (НФРК). На валютном фронте происходит важный переход к таргетированию инфляции и более гибкому режиму обменного курса. Наконец, в финансовом секторе было предпринято несколько ключевых шагов для укрепления банковских балансов.

«Благодаря вышеперечисленным улучшениям Казахстан получил больше возможностей для того, чтобы справиться с последствиями кризиса. Например, власти должным образом полагались на гибкость обменного курса, чтобы справиться с резким внешним давлением в результате снижения цен на нефть в марте-апреле. Кроме того, сильные резервы страны, такие как активы Национального фонда, позволили властям внедрить меры поддержки населению и бизнесу с конца марта», - сказал Бланхер.

Тем не менее добавил он, учитывая серьезность и сложность сложившейся ситуации, необходимо принятие дальнейших мер, поскольку пандемия все еще продолжается.

Говоря о текущих прогнозах экономического роста в Казахстане, Бланхер сказал, что МВФ прогнозирует снижение реального ВВП страны на 2,7 процента в 2020 году.

«Снижение будет в значительной степени отражать сокращение добычи нефти в соответствии с обязательствами страны по соглашению ОПЕК + и умеренным ограничением ненефтяной деятельности из-за мер по сдерживанию пандемии», - сказал Бланхер.

Он также отметил, что неопределенность в отношении этих прогнозов остается существенной, и ключевые риски для краткосрочной перспективы включают развитие пандемии, волатильность цен на нефть и перспективы восстановления основных торговых партнеров Казахстана (включая Россию, Европейский союз, Китай).

Рассказывая об отличительных чертах Казахстана на фоне других стран Центральной Азии, и то, как эти различия могут сыграть роль в восстановлении после кризиса, вызванного COVID-19, Бланхер сказал, что Казахстан обладает богатыми природными ресурсами, включая запасы нефти, газа и минеральных ресурсов, а также значительными запасами сельскохозяйственных производственных мощностей.

«Исходя из этого и из-за осуществления разумной налогово-бюджетной политики в прошлом, в стране накопились значительные резервы, которые, как отмечалось выше, предоставили большие возможности для поддержки экономики во время кризиса. Если пакет мер поддержки будет хорошо разработан и реализован, он может стать залогом быстрого восстановления экономики и долгосрочного экономического роста», - сказал Бланхер.

Комментируя меры правительства Казахстана по поддержке экономики на фоне COVID-19, Бланхер сказал, что власти предприняли важнейшие шаги по ограничению распространения коронавируса, включая ограничения на поездки, запреты на массовые мероприятия, закрытие школ, а также переход на удаленную работу и введение карантина в крупнейших городах.

«Тем не менее учитывая сложность пандемии и недавнее возобновление роста количества новых случаев коронавируса, необходимы дальнейшие усилия для сдерживания вируса. Власти также быстро реализовали большой пакет мер по борьбе с экономическим кризисом в марте, выделив дополнительные средства на сектор здравоохранения и оказав поддержку населению и бизнесу», - сказал он.

Бланхер сказал, что принятые меры будут иметь большое значение в смягчении негативных последствий коронавируса. Будет важно внимательно следить за осуществлением этих мер и вносить коррективы по мере необходимости с учетом быстро меняющейся эпидемиологической и экономической ситуации.

«Большинство мер, принятых до сих пор, направлены на временную помощь уязвимым семьям и предприятиям. Чтобы способствовать быстрому восстановлению и достижению устойчивого роста в ближайшие годы, данные меры должны быть закреплены вокруг более долгосрочных приоритетов. Такие приоритеты включают диверсификацию экономики, уменьшение вмешательства государства и более глубокую интеграции как на региональном, так и на глобальном уровнях», - сказал Бланхер.

По его словам, во всех этих областях будет важно сохранить положительные результаты, достигнутые в последние годы, в том числе путем поэтапного отказа от некоторых чрезвычайных мер, которые должны были быть приняты в этом году для урегулирования кризисной ситуации, и использования новых возможностей для ускорения реформ в других областях.

Говоря о влиянии COVID-19 на планы сотрудничества МВФ с Казахстаном, Бланхер сказал, что после пандемии и введения ограничений на поездки сотрудничество между МВФ и властями Казахстана приняло дистанционный характер.

«Однако сотрудничество осталось сильным. МВФ старался максимально реагировать на потребности всех своих стран-членов, и мы различными способами поддерживали тесное взаимодействие и плодотворный диалог с властями. Одним из них является предоставление дистанционной помощи, в последнее время в осном в фискальном, финансовом и статистическом секторах», - сказал Бланхер.

Он добавил, что после стабилизации ситуации с пандемией и снятия ограничений на поездки МВФ также возобновит свои регулярные поездки в страны для надзора и личного консультирования по вопросам политики и технической помощи.

«Как вы знаете, мы также планируем открыть центр региональной технической помощи в Алматы, который будет обслуживать Казахстан и другие страны Кавказа и Центральной Азии, а также Монголию. Мы рассматриваем это как возможность лучше обслуживать регион, в том числе потому, что офис начнет работать удаленно в этом году в ответ на насущные потребности стран-членов во время кризиса COVID-19, прежде чем центр откроется физически в следующем году», - сказал Бланхер.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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