МВФ увеличил финансирование Грузии

БАКУ /Trend/ - Механизм расширенного фонда (EFF) Международного валютного фонда (МВФ), срок действия которого истекает в апреле 2021 года, позволил очень быстро отреагировать, когда COVID-19 ударил по экономике Грузии, сказала Trend глава миссии МВФ в Грузии Мерседес Вера Мартин.

"Чтобы поддержать Грузию во время кризиса, МВФ увеличил финансирование в рамках существующей программы EFF в начале мая примерно на 375 миллионов долларов США, до общей суммы в 415 миллионов долларов на оставшуюся часть программы", - сказала она.

По словам Веры Мартин, в мае МВФ выделил около 200 миллионов долларов на бюджетную поддержку, чтобы помочь властям удовлетворить неотложные медицинские и социально-экономические потребности.

"Ожидается, что оставшиеся 215 миллионов долларов будут выделены равными траншами - один в конце 2020 года, а другой - в первой половине 2021 года", - отметила Вера Мартин.

Она добавила, что программа фонда поддерживает усилия властей по увеличению расходов на здравоохранение, усилению социальной защиты, поддержке бизнеса, удовлетворению неотложных потребностей платежного баланса и, что наиболее важно, активизации поддержки со стороны международного сообщества.

Напомним, что Грузия стала членом МВФ 5 мая 1992 года.

(Автор: Тамилла Мамедова)