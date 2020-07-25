Доля Туркменистана в общем экспорте Азербайджана увеличилось

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан сократился на 17,9 процента относительно аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан за первые шесть месяцев текущего года составил 9,5 миллиона долларов США, в то время как в первом полугодии прошлого года - 11,2 миллиона долларов США. Долевое участие Туркменистана в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 0,11 до 0,12 процентов совокупного объема.

Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Туркменистаном составили 58,634 миллиона долларов США, что ниже на 9,8 процента, чем в аналогичный период прошлого года.

Импорт продукции из Туркменистана в Азербайджан уменьшился на 8,3 процента, составив 49,087 миллиона долларов США. Долевое участие Туркменистана в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,76 до 0,98 процента совокупного объема.

Сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период было отрицательным и составило 39,540 миллиона долларов.

В январе — июне 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 12,67 миллиарда долларов США, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении уменьшилось на 10 процентов и осталось отрицательным, составив 2,69 миллиарда долларов США.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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