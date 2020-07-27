Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor обратился к нескольким своим поставщикам с просьбой снизить цены на комплектующие из-за плохих продаж и тенденции к уменьшению расходов на фоне пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета Nikkei.

По ее сведениям, Toyota направила запросы компаниям, которые продают детали, сделанные из определенного типа стали, в том числе элементы двигателя и подвески. Цены на сырье для их изготовления снизились по сравнению с прошлым годом из-за ситуации с коронавирусом. Обычно согласование цен с поставщиками происходит в апреле, когда начинается финансовый год или спустя полгода в октябре, однако общее положение дел вынудило Toyota пересмотреть эту политику.

Концерн намерен вести индивидуальные переговоры с каждым из поставщиков и не будет просить установить единую цену. Как отмечает Nikkei, ряд компаний, производящих детали, также понесли убытки в период пандемии и могут не пойти на уступки.

По итогам 2019 финансового года (завершился в марте 2020 года) Toyota Motor и входящие в группу компаний Toyota производители Daihatsu Motor и Hino Motors стали мировыми лидерами по продажам новых автомобилей, реализовав 10,45 млн единиц легковой и грузовой техники. Продажи главного конкурента - немецкого концерна Volkswagen и входящих в него группу компаний - за тот же период составили 10,37 млн машин.

Тем не менее во время пандемии производство Toyota в мире в некоторые месяцы падало более чем на 50%, и ряд заводов приходилось временно закрывать из-за действия ограничительных мер в той или иной стране. По прогнозам автоконцерна, его операционная прибыль снизится в 2020 финансовом году (завершается 31 марта 2021 года) на 79,5%, до 500 млрд иен (около $4,6 млрд). Также корпорация ожидает, что уровень продаж автомобилей в текущем финансовом году уменьшится на 14,9%, до 8,9 млн единиц.