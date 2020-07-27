Иран за первое полугодие сократил импорт турецкой химпродукции

Бизнес 27 июля 2020 09:31 (UTC+04:00)
Иран за первое полугодие сократил импорт турецкой химпродукции

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт химикатов из Турции в Иран сократился на 42,54 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 151,343 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в июне 2020 года экспорт химпродукции из Турции в Иран возрос на 23,14 процента по сравнению с показателем июня 2019 года и составил 43,922 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-июне 2020 года экспорт химпродукции из Турции на мировые рынки сократился на 13,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,624 миллиарда долларов.

Экспорт химпродуктов составляет 11,5 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июне 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки химпродукты на сумму 1,425 миллиарда долларов, что на 10,2 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт химпродуктов в июне 2020 года составил 10,6 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июнь 2019 - июнь 2020) Турция экспортировала химпродукты на сумму 19,200 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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