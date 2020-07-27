АБР расширяет программу поддержки Грузии

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) работает над существенным пакетом поддержки в ответ на COVID-19 в Грузии, сказал Trend постоянный представитель Азиатского банка развития (АБР) в Грузии Шейн Розенталь.

"Мы поддерживаем реформы в энергетическом и водном секторах Грузии и готовим новые крупные программы в области сельского хозяйства и развития навыков", - сказал он.

По словам Розенталя, ожидается, что эти проекты появятся в 2020 и 2021 годах и помогут подготовить почву для восстановления экономики.

"Поддержка АБР также включает прямое финансирование частного сектора", - сказал постоянный представитель.

Розенталь добавил, что поддержка АБР реагирования на COVID-19 в Грузии началась с недавнего одобрения займа в размере 100 миллионов долларов для финансирования государственного антикризисного плана экономического восстановления, а также гранта на современное оборудование, необходимое для быстрого тестирования.

"Программа поддержки активного реагирования COVID-19 стоимостью 100 миллионов долларов США обеспечивает бюджетную поддержку правительству, поскольку оно принимает ряд мер по поддержке грузин, - подчеркнул Розенталь.

По его словам, кредит предоставляет бесплатный доступ к услугам по диагностике и лечению COVID-19.

"Мы сейчас работаем с властями над новыми программами для дальнейшего укрепления схем социальной защиты и управления государственным долгом, повышения актуальности профессиональной подготовки и производительности сельского хозяйства", - сказал Розенталь.

По его словам, поддержка АБР направлена ​​не только на создание новой инфраструктуры, но и на системы и учреждения, отвечающие за управление этими активами и оказанием услуг. Это означает, что государственным предприятиям, ответственным за электроэнергию и водоснабжение, необходимо помочь повысить эффективность, улучшить корпоративное управление и снизить зависимость от государственного финансирования.

"Мы также наращиваем нашу помощь частному сектору, например, помогая банкам продолжать предоставление капитала там, где это необходимо, и расширяя их охват по малому и среднему бизнесу", - добавил Розенталь.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)