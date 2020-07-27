За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Казахстаном

Бизнес 27 июля 2020 10:18 (UTC+04:00)
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Казахстаном
В январе-июне спрос в США на турецкий цемент незначительно сократился
В январе-июне спрос в США на турецкий цемент незначительно сократился
С начала года Иран сократил импорт цемента из Турции
С начала года Иран сократил импорт цемента из Турции
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Италией
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Италией
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