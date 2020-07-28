Интерес итальянских компаний к Грузии существенно растет

БАКУ/Trend/ - Грузино-итальянские экономические отношения имеют значительный потенциал для развития, сказал Trend Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Грузии Энрико Вальво.

"За последние несколько лет интерес итальянских компаний к грузинскому рынку значительно вырос, в том числе благодаря серии деловых миссий и семинаров, организованных посольством и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии", - сказал Вальво.

По словам посла, многие бизнесмены в настоящее время ждут окончания ограничений, связанных с COVID-19, с тем чтобы инициативы по сотрудничеству двух стран могли динамично развиваться.

"Мы полны решимости способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества после замедления, связанного с COVID-19", - сказал Вальво.

В рамках упомянутых планов посол указал на недавнее открытие бюро Итальянского торгового агентства в Тбилиси.

Дипломатические отношения между Грузией и Итальянской Республикой были установлены 11 мая 1992 года. В 1994 году в Италии было открыто посольство Грузии.

Между Грузией и Италией было заключено несколько соглашений, которые включают сотрудничество в области обороны, экономики, транспорта, культуры, образования и т. д. Сотрудничество в рамках международных организаций является весьма динамичным.

С 2004 года грузино-итальянские экономические и деловые форумы проводятся периодически. Приоритетными сферами сотрудничества являются строительство, инфраструктура, сельское хозяйство и туризм.

(Автор: Тамилла Мамедова.)