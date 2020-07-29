Kodak займется производством четверти всех компонентов нефирменных лекарств в США

Власти Соединенных Штатов достигли соглашения с компанией Kodak о производстве четверти всех компонентов нефирменных лекарств в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Моя администрация достигла исторического соглашения с великой американской компанией. Вы помните ее со старых добрых времен пленочной фотографии <...>. Это Kodak", - сказал он.

По его словам, компания сможет производить 25% всех компонентов непатентованных лекарственных средств в Соединенных Штатах, то есть аналогов фирменных лекарств с зарегистрированным названием (с теми же действующими веществами), но произведенных другими компаниями. "Нефирменные лекарства могут быть настолько же эффективными, как и фирменные, но стоят они намного меньше", - подчеркнул Трамп.

Американский президент отметил, что этот шаг делается в рамках возвращения в США производств, особенно важных с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Он обратил внимание на то, что в настоящий момент более половины нефирменных медикаментов, поступающих на американский рынок, произведены в Индии и Китае.

"В рамках этого нового соглашения моя администрация задействует закон о производстве продукции военного назначения, чтобы предоставить кредит в размере $765 млн для поддержки фармацевтического производства Kodak", - сообщил Трамп. По словам главы Белого дома, закон времен Корейской войны (1950-1953 годы) он задействует в условиях пандемии уже в 33-й раз.

"[Kodak] был одним из крупнейших брендов в мире. Потом люди перешли на цифровые технологии, а Kodak не последовал за тенденцией, но теперь под великолепным руководством они тоже следуют, и они делают это в несколько иной сфере", - добавил президент США.