Компания Moderna намерена продавать вакцину от коронавируса по $25-30 за дозу

Бизнес 29 июля 2020 04:15 (UTC+04:00)
Компания Moderna намерена продавать вакцину от коронавируса по $25-30 за дозу

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

При этом другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, американская Pfizer и германская BioNTtech, которые на прошлой неделе договорились с правительством США о поставках 100 млн доз, оценили свои вакцины в $19,5 за дозу, а британско-шведская AstraZeneca - в $3-4, сообщает FT.

Один из источников газеты отметил, что запрашиваемая компанией Moderna цена "вызывает существенные трудности в переговорах, учитывая тот факт, что другие производители пообещали значительно более низкие цены". Как указывает издание, в связи с этим намеченная цена в $50-60, вероятно, не будет окончательной.

В понедельник Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа. В ней примут участие около 30 тыс. добровольцев. Как подчеркнуло агентство Associated Press, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от коронавируса.

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