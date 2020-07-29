АБР: Успех Грузии в борьбе с COVID-19 может повысить ее привлекательность для инвесторов

БАКУ /Trend/ - Пандемия COVID-19 показала, насколько экономика Грузии зависит от туризма и торговли, подчеркнула неравномерность экономического роста, сказал Trend постоянный представитель Азиатского банка развития (АБР) в Грузии Шейн Розенталь.

"Хотя процессы перезапуска экономики требуют постоянной бдительности, у Грузии есть возможность развить свои сильные стороны и начать новую эру экономического роста, которая является более устойчивой и приносит пользу всем грузинам", - подчеркнул Розенталь.

По его словам, это может быть достигнуто с помощью инвестиций и реформ, которые преобразуют сельское хозяйство с более высокой производительностью и лучшими рыночными связями, а также с помощью программ, которые улучшают городскую инфраструктуру и поддерживают сбалансированное региональное развитие.

"Усиление профессиональной подготовки позволит большему количеству людей участвовать в экономическом росте и принесет пользу бизнесу и инвесторам", - сказал Розенталь.

Как добавил Розенталь, это также подходящее время для Грузии, чтобы лучше использовать свои соглашения о свободной торговле с ЕС, Китаем, Турцией.

"По мере того, как восстановление набирает обороты, некоторые отрасли могут подключиться к экспортным рынкам, но, возможно, им потребуется помощь", - сказал он.

По словам Розенталя, правительство и частный сектор могут работать вместе, используя новые возможности, поскольку глобальные цепочки поставок стремятся к устойчивости в эпоху после COVID и движутся в направлении большей автоматизации.

"Успех Грузии в борьбе с распространением COVID-19 может повысить ее привлекательность для инвесторов", - добавил постоянный представитель.

(Автор: Тамилла Мамедова.)