Грузия незначительно увеличила экспорт турецкой стали

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт стали из Турции в Грузию возрос на 0,98 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 55,601 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В июне 2020 года экспорт стали из Турции в Грузию возрос на 45,24 процента по сравнению с показателем июня 2019 года и составил 11,413 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-июне 2020 года экспорт стали из Турции на мировые рынки сократился на 16,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,974 миллиарда долларов.

Экспорт стали составляет восемь процентов от общего экспорта страны за этот период.

В июне 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки сталь на сумму 1,128 миллиарда долларов, что на 28,6 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт стали в июне 2020 года составил 8,4 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июнь 2019 - июнь 2020) Турция экспортировала сталь на сумму 12,637 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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