МВФ: Процесс восстановления экономики Грузии будет зависеть от внешнего спроса

БАКУ /Trend/ - Грузия отлично справилась с задачей по борьбе с пандемией, что способствовало в некоторой степени ограничению воздействия пандемии на экономику страны, сказала Trend глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Грузии Мерседес Вера Мартин.

"Однако, поскольку Грузия является страной с открытой экономикой, скорость восстановления будет зависеть от внешнего спроса, включая экспорт товаров и туризма, а также денежных переводов", - сказала Вера Мартин.

По ее словам, посткризисный период будет сложным для мировой экономики, и Грузия не является исключением.

"Как отмечалось в нашем июньском обновлении "Перспектив развития мировой экономики", пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на глобальную экономическую активность в первой половине 2020 года, чем предполагалось, и прогнозируется, что восстановление будет более медленным, чем прогнозировалось ранее. Мы ожидаем полного восстановления только после появления вакцины", - добавила глава миссии МВФ в Грузии.

В этом контексте, по ее словам, скорее всего худшее в плане замедления экономического роста уже позади, и МВФ может ожидать постепенного восстановления активности во второй половине года.

"В Грузии потеря доходов приведет к снижению внутреннего потребления, а обострение глобальной неопределенности может подорвать доверие, сократить приток капитала и задержать инвестиции. На этом сложном фоне МВФ прогнозирует, что экономика Грузии сократится на 4 процента в 2020 году и будет расти до 4 процентов в 2021 году, несмотря на значительную неопределенность в текущих прогнозах", - добавила Вера Мартин.

(Автор: Тамилла Мамедова.)