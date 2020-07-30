Иран продолжает снижать импорт ковров из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт ковров из Турции в Иран сократился на 53 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 4,676 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В июне 2020 года экспорт ковров из Турции в Иран сократился на 79,53 процента по сравнению с показателем июня 2019 года и составил 564 тысячи долларов.

Отметим , что в январе-июне 2020 года экспорт ковров из Турции на мировые рынки сократился на 10,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,046 миллиарда долларов.

Экспорт ковров составляет 1,4 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июне 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки ковры на сумму 195,175 миллиона долларов, что на 47,3 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт ковровых изделий в июне 2020 года составил 1,4 процентов от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июнь 2019 - июнь 2020) Турция экспортировала ковров на сумму 2,405 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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