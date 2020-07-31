АБР ожидает ускорения экономического роста в 2021 году в Грузии

БАКУ /Trend/ - В Грузии на данный момент отмечен самый низкий уровень новых случаев заражения на Кавказе и в Центральной Азии, сказал Trend постоянный представитель Азиатского банка развития (АБР) в Грузии Шейн Розенталь.

"Я с оптимизмом смотрю в будущее, тем более, что мы видим признаки того, что в некоторых странах худшее уже позади, ограничения на деятельность и поездки начинают отменять. Но восстановление займет время", - сказал Розенталь.

По его словам, торговля и денежные операции в Грузии сократились, ожидается, что мировой туризм будет восстанавливаться медленно.

Как отметил Розенталь, опасения по поводу новой волны COVID-19 не позволяют делать точные прогнозы относительно того, насколько быстро будет расти экономика в 2020 году.

"В начале года Азиатский банк развития ожидал 4,6-процентного роста в Грузии, но после пандемии этот показатель был пересмотрен. Мы ожидаем, что экономический рост ускорится до пяти процентов в 2021 году. Дальнейшие изменения мы можем прогнозировать только после того, когда станет известно о полном воздействии пандемии и темпах восстановления", - отметил директор.

По его словам, мероприятия по отмене сдерживающих мер должны быть сбалансированы.

"Слишком быстрое реагирование может привести к возникновению новых вспышек и свести к нулю успехи, достигнутые Грузией. Правильное решение этой проблемы откроет путь к прочному и длительному восстановлению", - отметил Розенталь.

(Автор: Тамилла Мамедова.)