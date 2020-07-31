Азербайджан значительно сократил экспорт во Францию

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт азербайджанской продукции во Францию сократился в 4,6 раза относительно аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции во Францию за первые шесть месяцев текущего года составил 54,883 миллиона долларов США, в то время как годом ранее это были 257,662 миллиона долларов США. Долевое участие Франции в общем экспорте Азербайджана уменьшилось с 2,58 до 0,71 процента от совокупного объема.

Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Францией составили 137,97 миллиона долларов США, что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт продукции из Франции в Азербайджан уменьшился в 2,8 раза, составив 83,087 миллиона долларов США. Долевое участие Франции в общем импорте Азербайджана уменьшилось с 1,93 до 1,67 процента от совокупного объема.

Сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период было отрицательным и составило 28,204 миллиона долларов.

В январе - июне 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 12,67 миллиарда долларов США, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении уменьшилось на 10 процентов и осталось отрицательным, составив 2,69 миллиарда долларов США.

Официальный курс на 23 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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