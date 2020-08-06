Глава Amazon в 2020 году продал акции корпорации более чем на $7,2 млрд

Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции этой американской корпорации более чем на $3,1 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на уведомления, направленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно этим документам, Безос ранее в этом году сбыл ценные бумаги Amazon свыше чем на $4,1 млрд. С учетом этой недели самый состоятельный человек на Земле выручил на продаже акций более $7,2 млрд и владеет еще 54 млн акций корпорации стоимостью более $170 млрд.

В 2019 году Безос продал ценные бумаги на $2,8 млрд.

Amazon зафиксировала выручку в размере $88,9 млрд по итогам второго квартала. Этот показатель вырос на 40% по сравнению с результатами второго квартала 2019 года. Тогда он оценивался в $63,4 млрд. Прибыль достигла $5,2 млрд, или $10,30 в расчете на одну акцию. Во втором квартале прошлого года прибыль Amazon составляла $2,6 млрд, или $5,22 на акцию.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году Безосом. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в $1,52 трлн. Безос, по данным агентства Bloomberg, сейчас является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается примерно в $180 млрд.