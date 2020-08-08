Положительная динамика наблюдается в угольной промышленности Казахстана несмотря на COVID

БАКУ /Trend/ - Планируемый объем добычи угля и лигнита (без учета угольного концентрата) в 2020 году составляет 107,2 миллиона тонн в Казахстане, сообщили в понедельник Trend в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Как отметили в министерстве, угольная промышленность является одной из важнейших ресурсных отраслей Казахстана.

"По запасам углей Казахстан входит в десятку стран-лидеров. Угледобывающими компаниями за январь - июнь 2020 года добыто 53 миллиона тонн угля, что на 2,1 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что главной задачей угольной отрасли Казахстана является в необходимом объеме обеспечивать отрасли экономики топливом.

"А именно это выработка электроэнергии, загрузка коксохимического производства, промышленные предприятия, полное удовлетворение потребностей коммунально-бытового сектора и населения", - сказали в министерстве.

В министерстве также отметили, что несмотря на введение чрезвычайного положения в стране и других ограничительных мер, связанный с пандемией COVID-19, в угольной промышленности наблюдается положительная динамика.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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