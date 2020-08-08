Сумгаитский технопарк ведет переговоры по экспорту дезинфекционных тоннелей

БАКУ/Trend/ - Сумгаитский технологический парк (STP) ведет переговоры с иностранными компаниями по вопросу экспорта дезинфекционных тоннелей, произведенных в STP.

Об этом сообщил Trend пиар-менеджер Сумгаитского технологического парка STP Рашад Алиев.

По его словам, в мае 2020 года состоялась первая сдача дезинфекционных тоннелей STP в эксплуатацию в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

"Производство дезинфекционных тоннелей в STP началось в мае 2020 года. С момента внедрения нового продукта на рынок, наша компания регулярно получает заказы на тоннели, производство которых в настоящем продолжается с обеспечением своевременной поставки покупателям", - сказал Алиев.

Как отметил пиар-менеджер, покупателями STP являются разные государственные учреждения, частные компании и аэропорты.

"По причине неопределенной ситуации в связи с распространением пандемии, объём международной торговли Азербайджана значительно снизился. В связи с этим, трудно делать какие-либо прогнозы относительно увеличения производства в STP в этом году", - подытожил он.

Отметим, что Сумгаитский технологический парк является одним из самых крупных по своей площади центров в регионе, производящих промышленную продукцию.

Парк располагает 50 гектарами закрытых производственных площади на общей площади предприятия в 250 гектар. В его составе действует 12 заводов и более 30 производственных участков, на которых задействованы более 2000 работников.

На территории парка хранится более 40 видов изделий, не производимых в стране.

Продукция STP отличается своим высоким качеством на рынках России, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,Туркмении, а так же Турции и реализуется под брендом "Made in Azerbaijan".

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva