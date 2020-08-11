На территории казахстанско-турецкой ИЗ рассматривается создание ряда производств
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Некоторые личности, живущие за границей, ведут кампанию по очернению высокопоставленных офицеров - минобороны Азербайджана
Оператор Азербайджанской образовательной сети предоставил сотням школ неограниченный бесплатный доступ к сети интернет и услугам технической поддержки
В Кодексе об административных проступках Азербайджана предусмотрены новые штрафы в сфере телекоммуникаций
Агентство по развитию МСБ Азербайджана оказало поддержку женщинам-предпринимателям в реализации их бизнес-идей (ФОТО)
PASHA Bank первым на местном рынке выдал быстрый онлайн-кредит в рамках госпрограммы по поддержке предпринимательства
МЧС Азербайджана приступило в Товузе к ликвидации ущерба, нанесенного в результате военной провокации Армении (ФОТО)
AzEduNet ищет пути привлечения частных инвестиций для проекта перевода школ на оптическое соединение
Турецкое агентство Anadolu опубликовало на своих страницах интервью с депутатом Cевиль Микаиловой об азербайджано-турецких отношениях
Волонтеры дипломатии подготовили видеоролик под названием «Я – Карабах, Карабах - это Азербайджан!» (ФОТО)
Система назначения социальных пособий и пенсией в Азербайджане будет построена в проактивном формате - минтруда
На лицевые счета сотрудников было перечислено 75% средств, выплаченных страховщиками в 2006-2009 годах - минтруда Азербайджана
Между премьер-министров Азербайджана и главным исполнительным директором группы ВР состоялся телефонный разговор
По эффективному использованию водных ресурсов поставлены конкретные и серьезные задачи — минсельхоз Азербайджана (ФОТО)
В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обсудили вопросы, вытекающие из выступления главы государства (ФОТО)
AccessBank совместно с Фондом развития предпринимательства (SIF) поддержит предпринимателей, пострадавших от пандемии