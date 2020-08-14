ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" презентовала Географические информационные системы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством гендиректора ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" Кямрана Набизаде и с участием руководящих лиц компании состоялась презентация создания проекта Географические информационные системы ASK CİS.

Как сообщили в пятницу в Trend в ОАО, CİS создается на основе обширных и разнообразных информационных массивов. Эта система позволяет проводить инвентаризацию, оценку, защиту и эффективное использование ресурсов, а также прогнозировать и анализировать результаты их эксплуатации. Создание системы позволит ОАО «Азербайджанская Промышленная Корпорация» обмениваться информацией с региональными центрами, отдельными лицами, соответствующими министерствами и ведомствами в пространстве единой централизованной системы.

Выступая на презентации, директор департамента производства и операций Ильхам Байрамов сказал, что система является совершенным средством для сбора, хранения, обработки, управления большими объемами географических данных, и представляет собой набор аппаратных, программных, персональных, информационных и аналитических компонентов.

На презентации проекта было подчеркнуто, что новая система создаст условия для повышения эффективности и улучшения отчетности дочерних предприятий «Азербайджанской промышленной корпорации». Таким образом, CİS позволит создать единую систему учета и управления принадлежащей ОАО и ее дочерним предприятиям недвижимостью, укомплектовать соответствующие данные в единой базе, повысить эффективность управления производства и поставок, вести мониторинг посевных участков на основании снимков со спутников и осуществить анализ полученной информации, прогнозировать урожайность, осуществлять оперативный контроль агротехнических мероприятий, собирать, обрабатывать, хранить, анализировать и оценивать полученные данные.

Ознакомившиеся с проектом участники мероприятия были проинформированы о том, что применение этой системы создаст условия для производства богатого и высококачественного урожая в результате правильного управления агротехническими мероприятиями и эффективного использования посевных участков. Кроме того, было отмечено, что вся информация, зарегистрированная на основе возможностей CİS, будет архивироваться в электронном виде с иерархической структурой.

В завершение встречи Генеральный директор Корпорации прокомментировал актуальность и важность системы ASK CİS для структурных подразделений. Были даны поручения принять неотложные меры в направлении запуска системы в скором времени, развития кадрового потенциала в этой сфере, организации тренингов для сотрудников дочерних предприятий.

(Текст: Турал Гараджаев)