Крупнейший энергетический госхолдинг Казахстана наращивает операционную эффективность

БАКУ /Trend/ - Крупнейший государственный многопрофильный энергетический холдинг Казахстана АО "Самрук-Энерго" продолжает наращивать операционную эффективность по основным видам деятельности, сообщили Trend в компании.

Как сообщили в холдинге, не так давно компания получила три транша от Азиатского банка развития (АБР) по кредитным линиям на общую сумму 45,8 миллиарда тенге (109,1 миллиона долларов) со сроками погашения траншей через пять и семь лет.

"Процентная ставка устанавливается на основе фактических показателей инфляции Казахстана, плюс маржа банка. Основной долг подлежит уплате в конце срока кредита", - сказали в компании.

В компании отметили, что это не первый факт сотрудничества компании с АБР.

"В ноябре-декабре 2018 года между Азиатским банком развития и АО "Самрук-Энерго" были подписаны кредитные соглашения в национальной валюте на сумму эквивалентную 120 миллионов долларов с целью повышения операционной эффективности основных видов деятельности и реструктуризации кредитного портфеля компании", - напомнил представитель компании.

По его словам, данный займ позволил диверсифицировать кредитный портфель АО "Самрук-Энерго", при этом существенно уменьшив валютные риски.

"В целом дальнейшее сотрудничество электроэнергетического холдинга "Самрук-Энерго" с АБР будет способствовать реструктуризации бухгалтерского баланса, росту операционной эффективности по основным видам деятельности с целью максимизации стоимости для акционеров и идентификация возможностей, связанных с возобновляемыми источниками энергии". – сообщил представитель.

Комментируя итоги сотрудничества компании с АБР, представитель АО "Самрук-Энерго" вновь отметил, что сотрудничество с АБР способствовало сокращению валютных рисков Группы компаний АО "Самрук-Энерго", диверсификации и улучшению качества Кредитного портфеля компании, а также реструктурированию баланса компании.

"Так по итогам 2019 года чистая прибыль по группе компаний составила 7 миллиардов тенге (16,6 миллиона долларов), что выше на 54 процента показателя за 2018 год. Более того, Компания снизила процентные расходы по займам: за 2019 год в сравнении с 2018 годом они уменьшились на 1,67 миллиарда тенге (3,9 миллиона долларов). Данные показатели наглядно отражают рост операционной эффективности Компании, а также эффективное управление средствами, полученными от АБР", - сказали в компании.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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