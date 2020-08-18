Азербайджанские закупщики встретятся с экспортерами из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - C 25 по 27 августа на полностью автоматизированной платформе, специально разработанной компанией Caspian Event Organisers пройдет второй онлайн бизнес-форум Made in Uzbekistan, который предоставит возможности для развития двустороннего партнёрства в текстильной отрасли.

В настоящее время Узбекистан предлагает на экспорт значительные объемы хлопкового волокна, пряжи и готовых изделий. Поэтому онлайн-бизнес форум для азербайджанских закупщиков и потребителей текстильной продукции станет отличной возможностью за короткое время найти партнера, наладить бизнес связи с производителями ткани в Узбекистане.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Caspian Event Organisers, в рамках деловых встреч в форуме примут участие 27 ведущих текстильных компаний из Узбекистана, осуществляющие деятельность в сферах производства и экспорта, включая высококачественные виды компактной пряжи и нити, домашнего текстиля, набивных и гладкокрашеных тканей, детского трикотажа, носочно-чулочных изделий, суровой марли, бязи и ваты, медицинской одежды, медицинских масок, фурнитуры, красителей, спецодежды, а также предлагающие услуги окрашивания тканей.

Среди уже зарегистрированных узбекских компаний можно отметить ООО Урганч Бахмал , Allıance Textıle, Oqsaroy Textile , Khantex-Group, Textıle Fashıon Ooo, Imron Textıle Group и другие. С полным списком участвующих в форуме узбекских производителей можно ознакомиться здесь:

Компания Caspian Event Organisers приглашает к участию в онлайн-форуме из Азербайджана закупщиков и дистрибьюторов текстиля, специалистов швейных предприятий, ателье, а также представителей розничных торговых сетей и инвесторов.

В программе бизнес-форума , 25 августа запланирована пленарная сессия, в ходе которой гости обсудят перспективы делового диалога в текстильной сфере между Азербайджаном и Узбекистаном, а также два дня интенсивных двусторонних встреч b2b с 26 и 27 августа.

Пшлатформа позволяет компаниям самостоятельно назначать встречи потенциальным партнерам и проводить их в своих личных виртуальных кабинетах. Желающие принять участие в форуме, могут зарегистрироваться по следующей ссылке:

Организаторами "Made in Uzbekistan Textile" Online B2B выступают Агентство по содействию экспорту при министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, Ассоциация текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана "Узтекстильпром"

совместно с посольством Республики Узбекистан в Азербайджане. Организационную поддержку оказывает компания Caspian Event Organisers.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)