Греция заинтересована в увеличении торговли с Туркменистаном в ряде новых секторов

БАКУ /Trend/ - Греция заинтересована в укреплении двусторонних экономических отношений с Туркменистаном в новых сферах взаимной торговли, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Греции.

В частности, новые области торговли составляют - переработка минеральных масел, энергетика и возобновляемые источники энергии, сельскохозяйственное оборудование, молочные продукты, продукция рыболовства, медицинские услуги, потребительские товары личной гигиены, мебель и обувь.



Помимо этого Греция обнародовала данные товарооборота с Туркменистаном за прошлый год, который составил 51,8 миллиона евро.



"В частности, греческий экспорт в Туркменистан в 2019 году достиг 11,7 миллиона евро", - подчеркнули в министерстве.

Около 8,2 миллиона евро вышеупомянутого экспорта пришлось на минеральные масла и 3,2 миллиона евро на строительные камни, сообщило министерство.

Кроме того, министерство указало, что греческий импорт из Туркменистана достиг 40,03 миллиона евро; 40,02 из них пришлись на минеральные масла и 16 тысяч евро - на хлопчатобумажные ткани.

"Основными греческими товарами, экспортируемыми в 2019 году в Туркменистан, были минеральные масла, строительный камень и фармацевтические препараты", - добавили в министерстве.

Также в министерстве сообщили, что греческие компании, обладающие передовыми ноу-хау в области инфраструктурного строительства, энергетики и переработки минеральных масел, открыты для формирования потенциальных партнерских отношений с туркменскими компаниями, отметили также в греческом министерстве.

(Автор: Джейла Алиева)

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