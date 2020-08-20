Банк развития Казахстана рассматривает возможность реализации "зеленых" проектов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день Банком развития Казахстана (БРК) профинансированы и введены в эксплуатацию два проекта солнечной энергетики и один ветропарк, сообщает в среду Trend со ссылкой на БРК.

Согласно информации БРК, Казахстан на данный момент в тренде мирового спроса на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

"Об этом свидетельствуют 90 запущенных на данный момент электростанций в Казахстане с участием как отечественных, так и иностранных инвесторов. Среди этих проектов имеются и проекты с участием БРК, например: на сегодняшний день профинансированы и введены в эксплуатацию два проекта солнечной энергетики и один ветропарк", - говорится в сообщении банка

Таким образом, данным проектами являются:

1. фотовольтаическая электрическая станция "Жылга" в Туркестанской области мощностью 20 МВт, ТОО "EcoProTech-Astana". Финансирование со стороны Банка составило 9 миллиардов тенге (21,4 миллиона долларов).

2. солнечная электрическая станция 100 МВт в районе города Капшагай Алматинской области, заемщиком по которому выступает ТОО "ENEVERSE KUNKUAT". Банк предоставил финансирование в размере 10,8 миллиарда тенге (25,7 миллиона долларов).

Сообщается, что оба проекта профинансированы способом проектного финансирования в рамках закона "О проектном финансировании и секьюритизации РК".

Также отмечается, что в реализации этих двух проектов участие принимают международные компании Universal Energy в лице своей проектной компании Eneverse Kunkuat, а инвестором проекта СЭС "Жылга" выступила немецкая компания DERA GmbH.

3. Ветровая электростанция "Астана EXPO-2017", 100 МВт" в Акмолинской области, заемщик - ТОО "ЦАТЭК Green Energy".

"Изначально Банком предоставлено финансирование на строительство 1 пускового комплекса в размере 30,5 миллиарда тенге (72,6 миллиона долларов), который уже введен в эксплуатацию в прошлом году, позднее одобрено дополнительное финансирование на 2 пусковой комплекс ВЭС в размере 9,8 миллиарда тенге (23,3 миллиона долларов). В данном проекте используются одни из лучших турбин на сегодняшний день, от крупнейшего мирового производителя, лидера в этой отрасли – компании Вестас (Дания)", - говорится в сообщении.

4. Также Банком одобрено финансирование проекта "Строительство малых ГЭС в Алматинской области", заемщиком по которому выступает ТОО "Baskan Power". Стоимость проекта 10,4 миллиарда тенге (24,7 миллиона долларов), сумма финансирования Банком 7 миллиардов тенге (16,6 миллиона долларов).

Банк также отмечает, что на данный момент в сфере "зеленой энергетики" в пайплайне Банка имеется ряд потенциальных проектов как в солнечной энергетике, так и проекты по строительству биоэлектростанций.