БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поможет Туркменистану в улучшении правовой среды для предпринимательства, сообщили Trend в ОЭСР.

Как сообщалось ранее, региональный проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза.

В его рамках правительствам Туркменистана и других стран Центральной Азии оказывается аналитическая поддержка с целью выявления приоритетных направлений реформ, направленных на улучшение правовой среды предпринимательства.



Кроме того, организация наметила ряд реформ, над реализацией которых планируется работать с Туркменистаном в текущем и последующем годах.

"Эти реформы включают в себя модернизацию и совершенствование инвестиционного законодательства, создание Агентства по привлечению инвестиций, упрощение процесса создания бизнеса и регистрационных процедур, поддержку частного бизнеса за счет сокращения административных барьеров, учреждение института бизнес-омбудсмена, осуществляющего надзор за проверками и связанными с ними вопросами", - сказал собеседник агентства.

Было отмечено, что реализация данного проекта может принести большую пользу несырьевому частному сектору Туркменистана.



"Диверсификация экономической деятельности и экспорта имеет решающее значение как для повышения устойчивости экономики, так и для создания большего числа рабочих мест", - сказали в ОЭСР.

(Автор: Джейла Алиева)

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