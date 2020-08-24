Азербайджан полностью обеспечивает свою и региональную энергетическую безопасность

Бизнес 24 августа 2020 09:23 (UTC+04:00)
Азербайджан полностью обеспечивает свою и региональную энергетическую безопасность

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полностью обеспечивает энергетическую безопасность, как свою, так и региона.

Об этом сказал Trend глава парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Б.Алиев подчеркнул, что после обретения Азербайджаном независимости, в результате агрессии Армении и поддерживающих её иностранных сил, наш мощный экономический потенциал, созданный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в предыдущие годы, начал разрушаться:

"Руководители Азербайджана в период с 1988 года и до принятия Акта о независимости в 1991 году,а также с 1991 года до июля 1993 года, втянули страну в хаос и нищету, поставив ее на грань уничтожения. Проявив политическую волю, отдав предпочтение решительным требованиям народа, Гейдар Алиев вернулся к политической власти и обеспечил переход страны от анархии к стабильности, а затем к стадии роста и развития.

"Контракт века", подписанный в 1994 году, сыграл роль гаранта нашей независимости, социального благополучия, безопасности и развития. Именно на его основе началась реконструкция энергетической инфраструктуры Азербайджана. Мы хорошо помним, что в 90-е годы в республике электричество подавалось всего на несколько часов. В некоторых местах отключение электроэнергии длилось несколько дней. Энергетическая система Азербайджана, в результате дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева, была создана с целью удовлетворения потребностей страны в электроэнергии за счет местных ресурсов. Начиная с 2003 года, в результате успешной и широкомасштабной стратегии Президента Ильхама Алиева, энергетическая безопасность в Азербайджане была полностью обеспечена и страна превратилась из импортера энергии в ее экспортера".

Б.Алиев отметил, что сегодня Азербайджан может экспортировать энергию в соседние страны - Россию, Иран и Грузию, а также через Грузию в Турцию и оттуда на европейский рынок: "В настоящее время общая генерирующая мощность азербайджанской энергосистемы составляет около 7000 мегаватт. Половина из них была создана за последние 17 лет. В 2015 году, на основании указа Президента Ильхама Алиева, начался новый этап реформ в сфере энергетической безопасности".

С учреждением ОАО «Азеришыг» распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 февраля 2015 года, объем этих реформ охватил всю страну. Сегодня одним из основных факторов обеспечения быстрого развития нашей экономики является создание мощной энергетической инфраструктуры и ее непрерывность ее функционирования. Азербайджан - страна с сильным потенциалом не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе. Наряду с бесперебойной подачей электроэнергии населению в Азербайджане обеспечивается создание новых секторов экономики, высокотехнологичных промышленных предприятий и, как следствие, надежная занятость населения. Мы верим, что успешно проведенные в Азербайджане реформы в полной мере укрепят наше государство, обеспечат устойчивое и продолжительное экономическое развитие и высокий уровень жизни".

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