Казахстан изучил международный опыт при переходе на дистанционное обучение из-за COVID-19

БАКУ /Trend/ - В рамках подготовки к переходу на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавирусной инфекции Министерством образования и науки Казахстана был изучен и применен международный опыт, сообщили Trend в министерстве.

Напомним, что с 16 марта 2020 года в связи с объявлением карантина учебные заведения технического и профессионального образования, а также высшие учебные заведения Республики Казахстан перешли на дистанционное обучение.

С учетом динамики распространения вируса и в целях принятия превентивных мер с 6 апреля 2020 года школы страны также были переведены в режим дистанционной работы.

Как сообщили в министерстве, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в период пандемии Министерством были приняты соответствующие нормативные правовые акты по организации учебного процесса в дистанционном формате.

Создан проектный офис по организации дистанционного обучения. В состав проектного офиса входят представители Министерства образования и науки РК, IT-компаний, независимые эксперты, педагоги.

"Исходя из опыта стран, рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка и результатов проведенных тестов, принято решение проводить обучение по дистанционной форме с применением IT-технологий, сочетая возможности локализованных зарубежных и отечественных систем", - сказали в министерстве.

Также, для качественной организации и эффективного проведения дистанционного обучения Министерством реализован комплекс мер:

– пользователям предоставлен доступ к интернет-ресурсам с образовательным контентом;

–обеспечена работа информационных систем, применяемых в дистанционном обучении (увеличены каналы связи, серверные мощности, организована услуга по защите от DDoS-атак);

– наряду с отечественными информационными ресурсами в организациях образования использовались зарубежные информационные системы Microsoft teams, Google Hangouts Meet, Google classroom, Canvas, Moodle и др;

– создана интернет-площадка для видеоуроков. Видеоуроки, снятые для трансляции на республиканском телевидении, дополнительно загружались на системы видеохостинга и образовательные интернет-ресурсы для свободного просмотра в любое время;

– для обеспечения обратной связи с гражданами и оперативного реагирования на актуальные вопросы, а также для информационного сопровождения принимаемых мер в период пандемии при Министерстве работал Сall-центр с единым номером и сервисной поддержкой пользователей;

– реализован чат-бот в Telegram-канале, в котором содержались ответы и инструкции по наиболее частым вопросам, поступавшим в Сall-центр;

– приняты методические рекомендации, инструкции по использованию информационно-коммуникационных технологий;

– на постоянной основе проводились вебинары, консультации для учителей, сотрудников управлений образования по использованию информационно-коммуникационных технологий;

– проводилась постоянная информационно-разъяснительная работа среди обучающихся, родителей, общественности по организации учебного процесса на основе дистанционных образовательных технологий, в том числе родительские собрания, классные часы в режиме онлайн;

– местными исполнительными органами для осуществления учебного процесса в дистанционном формате обучающимся и педагогам в бесплатное пользование предоставлены компьютеры и модемы, находящиеся на балансе школ;

– для детей, живущих в отдаленных сельских регионах и не имеющих возможности подключения к Интернету, предложены альтернативные механизмы осуществления дистанционного обучения: посредством видеоуроков (ТВ-уроки) по республиканским телеканалам, через услуги Казпочты.

В министерстве отметили, что государственные услуги в сфере образования, такие как прием документов и зачисление в организации образования осуществляются в онлайн-режиме через портал "электронного правительства".

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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