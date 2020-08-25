О новых членах правления Азербайджанского инвестиционного холдинга

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИК), сообщает во вторник Trend.

По представлению председателя правления АИК Метина Эйнуллаева, Ровшан Наджаф, Азер Мурсагулов и Руслан Алиханов назначены членами правления.

Кроме того, Руслан Алиханов назначен на должность главного исполнительного директора АИК.

Ровшан Наджаф выпускник Азербайджанского государственного экономического университета. Окончил магистерскую программу Колумбийского университета (США) по управлению экономической политикой, международному энергетическому менеджменту и политике. Доктор философии по экономике. В 2003-2012 гг. работал на руководящих должностях в министерстве экономики, Управлении инвестиций SOCAR, ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания». Является председателем правления Службы финансового мониторинга. Также работал на должности заведующего отделом по вопросам инновационного развития и электронного правительства Администрации Президента Азербайджана. В настоящее время - заместитель министра экономики.

Азер Мирсагулов выпускник турецкого университета Богазичи. Защитил научную степень доктора философии по экономике американского университета Джорджия. В 2010-2012 гг. работал советником исполнительного директора Фонда в головном штабе Международного валютного фонда, в 2010-2019 гг. работал на различных должностях в министерстве финансов. В настоящее время возглавляет Агентство по управлению государственными задолженностями и финансовыми обязательствами при министерстве финансов.

Руслан Алиханов выпускник БГУ по специальности «международные отношения». Окончил Университет Миссури-Сент-Льюис (США). С 2018 г. занимал руководящие должности в экспертной группе по особым ситуациям в странах СНГ компании Boston Consulting Group (BCG TURN), был партнером компании McKinsey and Company, проектным менеджером во Всемирном банке, и в ряде других международных организациях.

(Текст: Кямадля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)