Компании Греции открыты для партнерства с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Греческие компании, обладающие серьезными ноу-хау в области инфраструктурного строительства, энергетики и переработки минеральных масел, открыты для формирования потенциальных партнерских отношений с туркменскими компаниями, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Греции.

"Что касается двустороннего экономического сотрудничества с Туркменистаном, то мы действительно рассчитываем на его укрепление",- отметили в министерстве.

Министерство добавило, что Греция всегда стремится к дальнейшему укреплению и развитию своих двусторонних отношений и сотрудничества даже со странами, не имеющими географической близости с ней.

Кроме того, греческое министерство напомнило, что они поддерживают дружественные дипломатические отношения с Туркменистаном с 1992 года.

"Греция поддерживает и высоко оценивает политику нейтралитета Туркменистана в контексте содействия стабильности, безопасности и добрососедским отношениям в Центральной Азии", - добавили в министерстве.

Как сообщалось ранее, прежний президент Греции Прокопиос Павлопулос написал письмо Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, в котором заявил, что отношения между Туркменистаном и Грецией основаны на искренней дружбе, которая уже давно связывает народы двух стран.

Павлопулос отметил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества во многих областях, в том числе в политической, экономической и торговой сферах.

(Автор: Джейла Алиева)

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