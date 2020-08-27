Поддержка бизнес-клиентам от AccessBank

AccessBank заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом Развития Предпринимательства (ФРП) министерства экономики Азербайджана. В соответствии с соглашением, клиенты AccessBank, занимающиеся предпринимательской деятельностью и испытывающие трудности с погашением бизнес-кредитов в связи с режимом карантина, могут воспользоваться различными послаблениями.

Так, клиенты, которые взяли кредит в банке до 10 марта 2020 года и задержали платеж на срок не более, чем 60 дней, могут направить заявку в Банк. В этом случае документы клиента отправляются в ФРП для получения послабления, и в случае одобрения заявки, государство выплачивает 10% годовых по кредиту клиента с марта 2020 года.

Следует отметить, что Указом Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2020 года утверждены Правила выдачи льготных кредитов за счет средств Фонда Развития Предпринимательства, а также внесены изменения в его устав. В результате изменений, механизм предоставления субсидий и гарантий предпринимателям, пострадавшим от пандемии, через банки страны добавлен в деятельность Фонда.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.