Вырос объем импорта из Китая в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Китаем составили 1,14 миллиарда долларов США, что на 23,6 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Китай за первые семь месяцев этого года составил 371,1 миллиона долларов США, в то время как годом раньше этот показатель составлял 687,3 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Китай на 53,9 процента сократил импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие Китая в общем экспорте Азербайджана сократилось с 5,6 до 4,06 процента.

При этом импорт китайской продукции в Азербайджан в годовом исчислении вырос с 727,1 миллиона долларов США до 777,1 миллиона долларов США. Долевое участие Китая в общем импорте Азербайджана выросло с 8,62 до 13,17 процента совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону импорта продукции из Китая. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 29,5 и 70,5 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года это 48,6 и 51,4 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Китай в общем товарообороте двух стран увеличилась на 19,1 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Китаем за отчетный период стало отрицательным и составило 406 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось положительным, составив 3,2 миллиарда долларов США.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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