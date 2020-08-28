БАКУ/Trend/ - В январе-июле 2020 года долевое участие Австрии в общем импорте Азербайджана повысилось с 0,54 до 0,67 процента от совокупного объема, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции Азербайджана и Австрии составили 143,031 миллиона долларов США, что на 113,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции в Австрию за первые семь месяцев текущего года составил 103,46 миллиона долларов США, в то время, как годом ранее – 117,49 миллиона долларов США. Таким образом, Австрия закупила на 13,5 процента меньше продукции из Азербайджана, чем за аналогичный период предшествующего года. Долевое участие Австрии в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 0,96 до 1,13 процента от совокупного объема.

Импорт австрийской продукции в Азербайджан почти на 14,9 процента уменьшился в годовом исчислении, сократившись с 45,4 миллиона долларов до 39,5 миллиона долларов США.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период стало положительным и составило 63,9 миллиона долларов.

(Автор: Наргиз Исмаилова)