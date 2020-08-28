Туркменистан обсуждает реализацию новых проектов с датской Haldor Topsoe

БАКУ /Trend/ - Датская компания Haldor Topsoe участвует в обсуждении новых проектов с Туркменистаном, сказал Trend в четверг представитель Haldor Topsoe в Туркменистане Вадим Шириев.

По его словам, новые проекты помогут Туркменистану монетизировать запасы природного газа.

"Мы видим огромный потенциал в дальнейшем освоении запасов газа в Туркменистане и готовы предложить наш опыт и возможности в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для реализации будущих проектов", - сказал Шириев.

Он отметил, что компания имеет давнюю историю сотрудничества с Туркменистаном.

"Haldor Topsoe является лицензиаром двух успешно работающих промышленных объектов в Туркменистане: агрегата аммиака в районе порта Гарабогаз и недавно запущенного завода по производству синтетического бензина из природного газа (GTG), расположенного в районе Овадан-Депе", - сказал он.

Шириев добавил, что завод по производству бензина из природного газа (GTG) работает по технологии компании TIGAS™.

"Это первое крупномасштабное коммерческое предприятие в мире, использующее данную технологию",- добавил он.

По его словам, именно по этой причине проект был чрезвычайно важен для самой компании

Ранее, в ходе заседания Кабинета министров Туркменистана было заявлено о планах развивать сотрудничество с датской Haldor Topsoe. Было отмечено, что датская компания является партнером Туркменистана в области модернизации отечественного нефтегазового комплекса и внедрения в производство передовых методов, инноваций и технологий.

(Автор: Джейла Алиева)

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