Иран за семь месяцев 2020 года значительно сократил импорт кожаных изделий из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции в Иран сократился на 83,83 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 1,576 миллиона долларов.

Об этом в пятницу сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В июле 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции в Иран сократился на 92,42 процента по сравнению с показателем июля 2019 года и составил 127 тысяч долларов.

Отметим, что в январе-июле 2020 года экспорт кожаных изделий из Турции на мировые рынки сократился на 23,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 758,505 миллиона долларов.

Экспорт кожаных изделий составляет 0,8 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки кожаные изделия на сумму 128,379 миллиона долларов, что на 22,6 процента больше показателя за июль 2019 года

Экспорт кожаных изделий в июле 2020 года составил 0,9 процента общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июль 2019 - июль 2020) Турция экспортировала кожаные изделия на сумму 1,426 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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