"Нэфис Косметикс" планирует расширить торговые связи с Туркменистаном
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Узбекистан намерен запустить полноценную работу энергокольца в ЦА за счет подключения Таджикистана и Туркменистана
Состоялась видеоконференция с участием сопредседателей азербайджано-казахстанской Межправительственной комиссии
Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО)