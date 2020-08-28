Крупнейший в мире производитель сельхозтехники откроет завод в Казахстане

Сегодня Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подписало Соглашение о промышленной сборке с одной из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники - немецкой компанией «CLAAS», передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

Промышленная кооперация Казахстана и Германии была инициирована Главой государства в ходе рабочей встречи с председателем Наблюдательного совета компании «CLAAS Group» К. Клаас-Мюльхойзер в рамках визита Президента РК в ФРГ в декабре 2019 года.

По итогам визита для работы с германским бизнесом была создана специальная рабочая группа под руководством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра. Проработка проекта по организации производства сельскохозяйственных машин на территории РК велась Комитетом по инвестициям МИД РК, Посольством РК в ФРГ, АО «НК «Kazakh Invest» и Министерством сельского хозяйства РК.

CLAAS является флагманом мирового сельхозмашиностроения и крупнейшим европейским производителем сельхозтехники. Вхождение именитой немецкой компании в Казахстан является знаковым событием для всех отечественных аграриев, которые давно нуждались в доступной высокопроизводительной технике. Подписание Соглашения с учетом нынешних реалиЙ пандемии, состоялось посредством видеосвязи.

От имени министерства документ визировал вице-министр Аманияз Ержанов, германская сторона была представлена региональным директором по странам Восточной Европы и СНГ компании CLAAS Нильсом Ройчем.

Новый завод расположится в Северо-Казахстанской области. На первом этапе здесь будет налажено производство комбайна TUCANO, включая установку специализированного оборудования и подготовку технического персонала. Проект будет реализован совместно с официальным представителем CLAAS в Казахстане компанией «СТ-Агро».

«Мы, от лица компании «CLAAS», выражаем свое признание Правительству Казахстана, посольству страны в Германии за дипломатическую поддержку в реализации намеченного двустороннего проекта в области сельскохозяйственного машиностроения. Мы видим большой потенциал в Республике Казахстан и поэтому планируем выстроить долгосрочное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», - подчеркнул Нильс Ройч. В рамках Соглашения компания поэтапно будет увеличивать локализацию компонентов, а также заниматься технической подготовкой кадров для дальнейшего развития производства. При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать до 200 единиц сельскохозяйственной техники (комбайны, трактора и посевные комплексы) в год, что качественно улучшит ситуацию по обновлению машинно-тракторного парка в РК.

Вхождение CLAAS в список производителей сельхозтехники с мировым именем, реализующих производство на территории Казахстана, таких как «PÖTTINGER», «LOVOL», «BUHLER», «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод», «МТЗ», «Гомсельмаш» и др., полностью соответствует программе страны по импортозамещению, перекрывая все потребности фермеров.

Отметим, что данная работа проведена за счет выверенной индустриальной политики государства в части развития АПК Казахстана.