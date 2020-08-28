Отель в "Башне Трампа" в Ванкувере закрывается из-за банкротства компании-оператора

Бизнес 28 августа 2020 23:41 (UTC+04:00)
Отель в "Башне Трампа" в Ванкувере закрывается из-за банкротства компании-оператора

Гостиница, расположенная в "Башне Трампа" в Ванкувере, закрывается из-за банкротства компании-оператора. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полученным из Управления по делам о банкротстве Канады, компания TA Hotel Management, являющаяся оператором гостиницы, 27 августа объявила о банкротстве. Первое собрание кредиторов запланировано на 16 сентября. Другой информации относительно банкротства телеканал не озвучил.

Ранее CTV сообщил, что персонал гостиницы уже оповещен о том, что отель, закрытый с 4 апреля из-за пандемии, больше работать не будет. Что станет с частными апартаментами, расположенными на верхних этажах небоскреба, не сообщается.

Строительство 69-этажной "Башни Трампа" высотой почти 188 метров в Ванкувере было завершено в 2016 году. Ее открытие в 2017 году сопровождалось массовыми протестами местного населения, а один из членов городского совета мегаполиса назвал это здание "маяком расизма", выражая тем самым неприятие политики президента США Дональда Трампа, семье которого принадлежит здание.

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