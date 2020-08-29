В январе-июле в Турции сократилось число зарегистрированных французских компаний
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Хикмет Гаджиев: Армения полностью скрывает информацию о распространении коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Мировой опыт показывает, что с введением послаблений число заражений коронавирусом растет
Помощник Президента Хикмет Гаджиев встретился с НПО, осуществляющими деятельность в области международного сотрудничества
Эксклюзивное интервью! Митяй из "Джентльменов удачи": Родной поселок Гарачухур и азербайджанский язык (ФОТО)