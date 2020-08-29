PMCG о перспективах экономического развития Грузии в период пандемии
БАКУ /Trend/ - В настоящее время Грузия находится где-то между оптимистичным и менее пессимистическим сценариями экономического развития с ожидаемыми темпами роста экономики примерно на уровне шести процентов.
Об этом Trend сообщили в международной девелоперской компании Policy and Management Consulting Group (PMCG).
"Большая часть пессимистического сценария будет связана с резким падением доходов от туризма из-за COVID-19, а также снижением экономической активности в период блокировки", - отмечает PMCG.
Как отметили в компании, пандемия больше всего затронет туризм и связанные с ним отрасли, особенно объекты размещения, поскольку Грузия приняла решение касательно введения строгого карантина, чтобы свести к минимуму распространение инфекции.
"Другие сильно пострадавшие сектора включают развлечения, торговлю и услуги", - сказали в PMCG.
По данным компании, с июня спрос значительно восстановился после апрельских минимумов.
PMCG - международная девелоперская компания, специализирующаяся на консультировании по вопросам политики, наращивания потенциала, развития инфраструктуры, максимального увеличения инвестиций и корпоративного управления.
(Автор: Тамилла Мамедова)