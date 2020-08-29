PMCG о перспективах экономического развития Грузии в период пандемии

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Грузия находится где-то между оптимистичным и менее пессимистическим сценариями экономического развития с ожидаемыми темпами роста экономики примерно на уровне шести процентов.

Об этом Trend сообщили в международной девелоперской компании Policy and Management Consulting Group (PMCG).

"Большая часть пессимистического сценария будет связана с резким падением доходов от туризма из-за COVID-19, а также снижением экономической активности в период блокировки", - отмечает PMCG.

Как отметили в компании, пандемия больше всего затронет туризм и связанные с ним отрасли, особенно объекты размещения, поскольку Грузия приняла решение касательно введения строгого карантина, чтобы свести к минимуму распространение инфекции.

"Другие сильно пострадавшие сектора включают развлечения, торговлю и услуги", - сказали в PMCG.

По данным компании, с июня спрос значительно восстановился после апрельских минимумов.

PMCG - международная девелоперская компания, специализирующаяся на консультировании по вопросам политики, наращивания потенциала, развития инфраструктуры, максимального увеличения инвестиций и корпоративного управления.

(Автор: Тамилла Мамедова)