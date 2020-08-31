БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Латвией составили 7,501 миллиона долларов США, сообщает Trendсо ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Латвию за первые семь месяцев этого года составил 0,185 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 0,534 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Латвия в 2,8 раза сократила импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие Латвии в общем экспорте Азербайджана осталось стабильным.

При этом импорт латвийской продукции в Азербайджан в годовом исчислении вырос с 6,9 до 7,3 миллиона долларов США. Долевое участие Латвии в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,08 до 0,12 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону импорта продукции из Латвии. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 7,1 и 92,9 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года – 2,4 и 97,6 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Латвию в общем товарообороте двух стран сократился на 2,7 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Латвией за отчетный период осталось отрицательным и составило 7,3 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось положительным, составив 3,2 миллиарда долларов США.

Официальный курс на 29 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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